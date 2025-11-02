El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Secuestraron a reconocido empresario en Miranda, Cauca: alcalde pidió ayuda para su liberación

En el norte del Cauca secuestraron a Carlos Fernando Caicedo, reconocido empresario de la región y además esposo de la actual secretaria de gobierno del municipio de Miranda, Isabel Cristina Cardona.

Los hechos se registraron en la Avenida Centenario, cerca de la residencia de la víctima, donde hombres armados los interceptaron y después de amenazarlo con armas de fuego, lo obligaron a subir a un vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Caicedo, conocido por sus amigos como ‘Ray’, es empresario de transporte público de pasajeros y comerciante en el norte de la región.

El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga rechazó el suceso violento y cualquier acto que atente contra la tranquilidad, la dignidad y la libertad de las personas.

“Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a su familia y pedimos su pronta liberación sano y salvo”, dijo el mandatario.

Por su parte, el concejo municipal de Miranda aseveró que, “este acto vil e inhumano constituye una grave afrenta contra la paz, la libertad y la dignidad humana, valores supremos que como comunidad debemos proteger y defender sin vacilaciones”.

Ya en esta localidad había sido secuestrado el hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca, un joven de 17 años que después de varios días de cautiverio fue dejado en libertad.

Hay alarma en el Cauca por el incremento de sucesos violentos propiciados principalmente por grupos armados al margen de la ley, entre los que se incluyen, el desplazamiento y confinamiento forzado, el reclutamiento de menores para la guerra y la desaparición forzada.

En el norte del Cauca hay amplia injerencia de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Ante esto, en W Fin De Semana habló Walter Zúñiga, alcalde de Miranda, Cauca, quien pidió ayuda de las autoridades y del presidente Gustavo Petro para lograr la liberación del empresario.

“Aquí los grupos al margen de la ley delinquen. El llamado al presidente de la República, a los defensores de derechos humanos para que nos ayuden para el rescate del señor Caicedo”, sostuvo.

Mencionó también que no había amenazas previas contra Caicedo.

“No había información de ese asunto. La esposa de él es mi secretaria de Gobierno y nunca me manifestó preocupación alguna de amenazas o extorsión”, dijo.