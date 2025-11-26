Una persona muerta y dos más heridas tras activación de explosivo en el sur del Cauca

Una persona muerta y dos más heridas deja la activación de un explosivo, al parecer, al paso de varios vehículos en la vía panamericana al sur del Cauca.

Los hechos se registraron en corregimiento de El Patía, municipio de El Patía en el corredor internacional que conecta el Cauca con Nariño.

Los lesionados fueron remitidos hasta el hospital de El Bordo.

“Las dos personas heridas están siendo atendidas. El conductor de un vehículo murió por esta acción”, manifestó Oscar Piamba, alcalde encargado de El Patía.

Un tractocamión quedó totalmente destruido y en llamas.

La carretera internacional fue cerrada preventivamente para descartar la presencia de más cargas.

En esta zona del Cauca delinque la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ responsable de múltiples delitos incluidos ataques contra la Fuerza Pública mediante la utilización de artefactos explosivos.