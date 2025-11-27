Recompensa de 200 millones por los responsables del asesinato de un oficial del Ejército en Popayán
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el crimen como un ataque directo al Ejército y el País.
Conocido el asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez condenó el suceso violento y afirmó que el crimen no quedará impune.
Por eso el alto funcionario afirmó que se dispuso de una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.
“No descansaremos hasta que los responsables sean ubicados y llevados ante la justicia”, resaltó el ministro.
Además, Sánchez calificó el suceso violento como un ataque directo contra el Ejército y al país.
“Se incrementaron las operaciones de nuestras Fuerzas Militares de la Policía para cerrar el cerco, garantizar la seguridad de la población en el Cauca y apoyar plenamente el trabajo de la autoridad judicial”, explicó el ministro, que también puntualizó que “honraremos su memoria con resultados contundentes, la Fuerza Pública no se detiene y cada vida entregada por Colombia fortalece nuestra determinación de derrotar a los criminales”.