Autoridades activan sala de crisis en Puracé, Cauca, por aumento de actividad volcánica

Ante el cambio de alerta a naranja del volcán Puracé, Cauca, las autoridades municipales informaron que se instaló el Comité de Riesgo y la sala de crisis nacional para atender la situación.

Según Humberto Molano, alcalde encargado de Puracé, los Organismos de atención de desastres ya están desplegados en Paletará, Puracé y Coconuco.

“Recomendamos a la comunidad atender las orientaciones y comunicaciones oficiales para no generar pánico”, dijo.

Recientemente se percibió la caída de ceniza en el sector de Coconuco, sin mayores afectaciones.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Carlos Carrillo, explicó que se articulan las coordinaciones con las autoridades territoriales con el fin de reforzar el monitoreo, revisar los planes de contingencia y apoyar las acciones de preparación.

“Exhortamos a las comunidades a no acercarse a al cráter del volcán, hay riesgos asociados con gases, cenizas o posibles emisiones súbitas”, aseveró Carrillo.

El funcionario también recomendó adoptar medidas de autoprotección, como el uso de tapabocas, protección de ojos piel y cubrir las fuentes de agua.

Ya el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había anunciado que se activaron los protocolos institucionales para garantizar la vigilancia permanente y preparación ante cualquier eventualidad.

“La Fuerza Pública permanece en alerta preventiva para apoyar las evacuaciones, movilidad, comunicaciones y protección de las comunidades del Cauca”, resaltó el ministro.

Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y a seguir únicamente la información oficial para evitar pánico en la comunidad.