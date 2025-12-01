Ofensiva del Ejército en el Cañón del Micay dejó un presunto subversivo muerto

La reciente ofensiva del Ejército Nacional en el Cañón del Micay del Cauca contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, dejó a presunto subversivo muerto, un menor recuperado y abundante material de guerra e intendencia incautado.

El golpe a este grupo ilegal se dio tras intensos combates entre las tropas y presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de El Tambo.

Las confrontaciones tuvieron lugar en los sectores de Llano Alto, Llano Grande, El Filo y el corregimiento La Emboscada.

El coronel Carlos Andrés Díaz, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4, reportó la recuperación de un menor de edad, así como la incautación de 2327 cartuchos de diferentes calibres, tres armas largas, material de intendencia y la muerte en desarrollo de operaciones militares de un integrante de esta estructura criminal.

De igual manera, puntualizó el oficial que las operaciones ofensivas continúan en el departamento del Cauca para contrarrestar las acciones terroristas de los grupos armados al margen de la ley.