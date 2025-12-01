Autoridades evitaron ataque terrorista en norte del Cauca

Los artefactos fueron destruidos controladamente sin afectaciones para la población civiul ni a la Fuerza Pública. Crédito: Policía Nacional.

El Departamento de Policía Cauca informó que lograron desactivar artefactos explosivos de alto poder en vía Panamericana del norte del Cauca, evitando un ataque terrorista que pretendían perpetrar las disidencias de las Farc.

El comandante de la Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya explicó que la rápida reacción de técnicos antiexplosivos evitó una tragedia en la vereda El Palmar, glorieta de Santander de Quilichao, en la vía panamericana que conduce al corregimiento de Timba.

“Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal neutralizaron dos artefactos explosivos improvisados, cada uno con 50 kilos de explosivo de alto poder, que habían sido instalados junto a pancartas alusivas al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, dijo el oficial.

Gracias al uso de robot especializado y trajes antiexplosivos, se logró realizar una destrucción controlada, evitando una grave afectación a la población civil y a miembros de la Fuerza Pública.

“Los explosivos estaban diseñados para ser activados al paso de uniformados”, resaltó Bedoya.Las autoridades continúan el despliegue operativo en le norte de la región caucana para evitar acciones terroristas por parte de los grupos armados al margen de la ley.