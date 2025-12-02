En Puracé Cauca, declararon la calamidad pública tras la alerta naranja en el volcán

En el municipio de Puracé, Cauca, se declaró la calamidad Publica tras el cambio de alerta a naranja del volcán con el objetivo tomar medidas extraordinarias que permitan proteger a la población en caso de una emergencia mayor.

La decisión se tomó luego de una reunión extraordinaria entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD), el Servicio Geológico Colombiano (SGC), autoridades municipales, departamentales e indígenas.

El alcalde encargado de Puracé, Humberto Molano explicó que se trata del primer avance tras la alerta naranja; también aseveró que se avanza en la verificación de los lugares donde se van a instalar los albergues temporales.

El mandatario señaló que, aunque no se ha emitido una orden de evacuación, se adelantan censos para identificar a las familias en mayor riesgo.

Entre tanto el Servicio Geológico Colombiano, en el último reporte afirmó que persiste el escenario de sismicidad y emisiones continuas de gases y ceniza.

Recientemente se registró una “señal de tremor volcánico asociado con una columna de gases y ceniza cuya altura superó los 500 m sobre la cima del volcán Puracé y una dispersión hacia el suroriente”.

Así mismo, hubo reporte de cambio en la coloración del río San Francisco a un tono marrón, el cual está posiblemente relacionado con el lavado de las cenizas acumuladas en la parte alta del volcán por acción de las lluvias presentadas en los últimos días.

Adicionalmente, desde la vereda San Juan de Puracé se recibió reporte de caída de ceniza.

Por su parte, el consejero mayor del CRIC, Simón Caldón, confirmó que comunidades cercanas al volcán ya han reportado afectaciones en cultivos y animales por la caída de ceniza, mientras se evalúan daños en acueductos y territorios de la parte alta.

La red hospitalaria activó la alerta amarilla y los organismos de socorro permanecen en alistamiento permanente ante cualquier cambio en el comportamiento del volcán.