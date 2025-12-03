Murió el militar que frustró un secuestro en la vía Panamericana del Cauca

El Ejército Nacional confirmó la muerte del sargento segundo Fredy Aldemar Rodríguez Marín, vinculado al Batallón de Infantería Liviana N.º 7 de la Brigada 29, quien había resultado herido durante un enfrentamiento armado en la vía Panamericana del Cauca.

Los hechos tuvieron lugar en el sector de La Cabuyera en el tramo vial entre Popayán y Cali, cuando el suboficial intervino para evitar el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad.

“Ofrendó su vida en cumplimiento del deber, en un acto que de compromiso inquebrantable de nuestros soldados con la protección de la vida y la seguridad de los colombianos”, explicó el Ejército.

La Tercera División del Ejército lamentó el fallecimiento del uniformado y envió condolencias a su familia, amigos y compañeros.

En el hecho también resultó lesionado un civil que se encuentra recuperándose en un centro asistencial.