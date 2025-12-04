Capturan en Popayán a cabecilla de las redes de apoyo de las disidencias Farc

La captura de alias Çristian' se registró en la comuna 9 de Popayán. Crédito: Policía Nacional.

La Policía Metropolitana de Popayán informó que fue capturado alias ‘Cristian’, presunto cabecilla de las redes de apoyo de las disidencias de las Farc, señalado de múltiples delitos.

La detención se registró en la vereda Cajete de la comuna 9 tras un operativo conjunto de la Dijín, Interpol y la Fiscalía.

Según el coronel Germán Alfonso Cornejo, comandante de la Policía de Popayán, el delincuente contaba una trayectoria criminal de más de 10 años, pertenecía a las redes de apoyo de la estructura Carlos Patiño y tenía una fuerte incidencia en veredas del Cauca y en la Ciudad Blanca.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Cristian’ habría participado en la inauguración de un puente vehicular sobre el río Micay en zona rural de El Tambo, con presencia de estructuras armadas ilegales.

“Se le atribuye la participación en el ataque armado del 6 de septiembre de 2023 contra unidades del Ejército Nacional en el corregimiento de Puerto Rico, Argelia, donde se emplearon hostigamientos y drones con artefactos explosivos, resultando cinco soldados heridos y el hurto de material de guerra”, dijo Cornejo.

Además, en 2024, habría sido designado por alias ‘Gafas’ para crear y liderar una célula urbana del frente Carlos Patiño en Popayán, enfocada en actividades de inteligencia criminal, propaganda y presión sobre comunidades.

Alias ‘Cristian’ fue judicializado por el delito de concierto para delinquir y se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.