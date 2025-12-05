Ataque con explosivo en Morales, Cauca, dejó dos civiles heridos y a un Policía aturdido

Los lesionados fueron remitidos a centros asistenciales de Popayán. Crédito: Suministrada.

La detonación del artefacto lanzado desde un dron se registró en el perímetro urbano del municipio de Morales dejando a dos civiles heridos y aun uniformado de la Policía aturdido.

De acuerdo con información preliminar, el ataque iba dirigido contra la Estación de Policía local, sin embargo, la carga cayó 50 metros antes, en inmediaciones de un restaurante.

El comandante del departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya, señaló que un patrullero fue afectado por aturdimiento tras la onda expansiva. Dos civiles, hombre y mujer, presentaron lesiones por esquirlas.

La secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo, que los lesionados fueron remitidos a centros asistenciales de Popayán donde son valorados por especialistas. Todos se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades activaron los protocolos del Centro Regulador de Urgencias para hacer seguimiento a los afectados y mantenerse en alerta ante nuevas alteraciones del orden público en la zona.

En del municipio de Morales Cauca hay presencia delictiva del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.