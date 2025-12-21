En estos casos NO se puede embargar una cuenta bancaria en Colombia: Montos y requisitos explicados

Un embargo ocurre cuando un acreedor, por ejemplo, un banco, interpone una demanda para que un juez le obligue a una persona morosa a responder con su patrimonio para saldar la deuda.

Cabe resaltar que el embargo suele ser el final de un largo proceso jurídico, que aunque puede durar mucho tiempo, puede terminar en la incautación de los bienes de una persona, incluido su salario. Por ejemplo, en el caso de deudas en pensión de alimentos o en créditos, la ley podría tomar hasta la mitad del salario mensual de una persona.

Según la Universidad de la Sabana, “el embargo es una medida cautelar que recae sobre los bienes de una persona (denominada deudor) que no ha cumplido con alguna obligación o que le adeuda algo a otra persona (denominada acreedor)”.

Sin embargo, para las cuentas bancarias funciona distinto. Las cuentas de ahorro en Colombia disfrutan de una protección especial que impide su embargo en ciertos casos, esto es fundamental para asegurar que las personas mantengan un mínimo de recursos aún en situaciones de deudas o procesos judiciales.

Según la Superintendencia Financiera, la inembargabilidad se refiere a la protección legal que impide que ciertas cuentas de ahorro sean sujetas a embargo, es decir, que no puedan ser congeladas o utilizadas para saldar deudas.

Tipo de cuentas que no se pueden embargar en Colombia

A pesar de que la inembargabilidad ofrece una protección significativa, existen algunas excepciones. Por ejemplo, las cuentas de ahorro pueden ser embargadas en casos de demandas por cuotas alimentarias, es decir, deudas relacionadas con la manutención de hijos o cónyuges.

Asimismo, las obligaciones fiscales con entidades como la Dian, autoridades de tránsito y secretarías de hacienda territoriales también pueden superar el límite de inembargabilidad.

En dado caso que la persona tenga deudas con el Gobierno o por manutención, su cuenta de ahorros podría se embargada. Además, si el propietario es una persona jurídica, su cuenta será embargable desde cualquier monto, esto debido a que la excepción no lo cubre.

Por otro lado, en caso de que la cuantía esté en el rango inembargable, la Superfinanciera debe informar al juez sobre la situación de cuenta protegida, y le corresponde al juez revisar el caso y decidir si se ajusta la orden de embargo o si se mantiene tal como está.

¿Cuál es el límite de inembargabilidad para las cuentas de ahorro?

De acuerdo con dicho documento, el límite de inembargabilidad para las cuentas de ahorro es $52’385.727, es decir, solamente se podrá embargar el dinero que exceda esta cifra.

Es de destacar que esto rige desde el primero de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.

De esta forma, si la cifra de una cuenta entra en el rango inembargable, la Superfinanciera informará al juez que se encuentra protegida y, a su vez, el juez revisará el caso para decidir en derecho.

Tenga en cuenta que el monto inembargable hace referencia al saldo disponible en la cuenta de ahorros y no a los movimientos realizados durante un periodo determinado.