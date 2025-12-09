25 quemados por pólvora encienden las alarmas de las autoridades del Cauca

Cauca registra 25 lesionados por pólvora en la primera semana de diciembre, uno de los departamentos con mayor registro en el país.

La Secretaría de Salud del Cauca reportó que los eventos de lesionados por pólvora ocurrieron entre el primero y el 8 de diciembre de 2025, una cifra que refleja un incremento acelerado de casos.

20 de esos heridos se registraron solo entre el 7 y el 8 de diciembre, 13 de los quemados son menores de edad y 12 adultos.

Los artefactos que más lesiones causaron fueron totes, voladores, volcanes, luces de bengala y otros elementos pirotécnicos no identificados.

15 de los incidentes tuvieron lugar en vía pública, 5 en parques y 4 en viviendas

Los municipios con mayor número de lesionados son Popayán con 6 casos, Argelia 3, Santander de Quilichao 2 y Morales 2, entre otros, con afectaciones distribuidas en diversas zonas urbanas y rurales.

La secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo manifestó que, “estas cifras nos obligan a que reiteremos con toda la comunidad la importancia de evitar la compra, manipulación y uso de pólvora, especialmente en los entornos familiares donde están los niños y adolescentes, porque están en mayor riesgo”.

Asimismo, explicó la funcionaria que cada caso representa una situación que puede prevenirse.

“Hacemos un llamado a las alcaldías municipales para que refuercen las estrategias, los controles y las campañas pedagógicas articuladas con las autoridades de salud, la Policía y los organismos de gestión del riesgo para proteger la vida y la integridad de nuestras comunidades”, resaltó Camargo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a cumplir las medidas de seguridad durante la temporada decembrina.