Se reforzaron los monitoreos en el volcán Puracé del Cauca

Los cenizómetros se adecuaron en Paletará, veredas de Coconuco y en el casco urbano de Puracé. Crédito: Servicio Geológico Colombiano.

Para mejorar la vigilancia de la actividad del Volcán Puracé en el Cauca se instalaron nuevos cenizómetros por parte de técnicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El objetivo de la implementación es medir la cantidad y composición de la ceniza caída y obtener una lectura más precisa del comportamiento del sistema volcánico.

El vulcanólogo Cristián Santacoloma del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán reportó que estos instrumentos permiten detectar cambios tempranos en la actividad.

“Las muestras de cenizas son llevadas a los laboratorios del SGC donde se les practican análisis físicos y químicos que permiten entender mejor el proceso eruptivo actual del volcán y fortalecer el diagnóstico”, dijo.

ACTIVIDAD ACTUAL

De acuerdo con el más reciente boletín extraordinario del SGC, se mantiene el registro de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico; se registraron señales sísmicas asociadas a fracturamiento de roca de baja magnitud, localizadas en un radio de 1,5 km desde el cráter del volcán Puracé, con profundidades menores a 3 km.

“Algunas de las señales sísmicas estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza que se dispersaron preferencialmente hacia el suroriente, de acuerdo con la dirección de los vientos. Se destaca la ocurrida a las 6:01 a.m. del día de hoy, que alcanzó una altura de 1000 metros sobre la cima del volcán”, explicó la entidad.

La alerta del volcán Puracé se mantiene en naranja mientras que las autoridades ordenaron el cierre temporal de áreas turísticas incluidos varios sectores del Parque Nacional Puracé.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a no acercarse al cráter y mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales.