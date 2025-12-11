Más de 50 candidatos aspiran a la cámara de representantes por el Cauca

Con presencia de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, partidos tradicionales, alternativos y coaliciones en el Cauca se inscribieron 19 listas con 54 candidatos que aspiran a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del 2026.

Tras definirse las listas y los candidatos se reconfigura el mapa político en el Cauca.

Para la circunscripción territorial tras la inscripción de 9 listas y 33 candidatos el panorama quedó así:

Cambio Radical

Encabeza el listado el exgobernador y representante a la cámara Óscar Campo con capital político en la región, recientemente la Procuraduría le abrió una investigación por presuntas irregularidades en la entrega y puesta en marcha de un proyecto de potabilización de agua. Hay tres candidatos más.

Centro DemocráticoEsta lista cuenta con cuatro candidatos encabezados por Juan José Salamanca.

Coalición Fuerza Cauca

Conformada por los partidos Colombia Renaciente, Mira, Alianza Verde y Conservador. Encabeza la lista el exalcalde de Miranda, Cauca, Arnulfo Mostacilla, de quien se dice contaría con el apoyo del exgobernador del Cauca, Elías Larrahondo de quien es muy cercano. En esta lista también se encuentra Diana Fuentes Meneses excandidata a la alcaldía de Popayán y hermana del exalcalde de esta ciudad Francisco Fuentes, encontrado presuntamente responsable de incurrir en una omisión en cuanto al concurso de méritos para designar un curador urbano.En total son cuatro candidatos.

Pacto Histórico

La lista la compone cuatro candidatos liderada por Jorge Bastidas actual representante a la cámara quien aspira a repetir curul.

Partido Liberal

Encabeza el representante César Cristián Gómez, investigado por la Corte Suprema por presuntas irregularidades en contratación.Entre los cuatro aspirantes se encuentra Edgar Gómez Catillo, exsecretario general de la reciente administración del Cauca, muy cercano al gobernador de esta región Octavio Guzmán.

Nuevo Liberalismo

En la punta del listado se encuentra Camilo Andrés Astaiza

MAIS

Puntea la lista de tres opcionados Álvaro José Mejía Arias

CRIC

La lista por la circunscripción especial indígena la lidera Aida Petrona Suárez Santos.Dignidad y Compromiso

Con cuatro candidatos, lidera el listado Nelson Eduardo Paz Anaya.

Salvación NacionalCuenta con dos aspirantes en la lista, Eliana Carolina Díaz y Ana María Ayerbe.

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz

Se inscribieron 8 listas, incluidas Asointrep, resguardo Indígena de Toribío, Fundación Agua y Vida, Consejo Comunitario parte alta Río Micay, Aupacán, Aprobeca, Resguardo Indígena de Honduras y Fundación Comunidades del Pacífico, en total con y 16 candidatos.