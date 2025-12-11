Fuertes heladas arrasaron con cultivos de papa y fresa en el Cauca

Los cultivos de papa son los más afectados. Crédito: Suministrada.

Las fuertes heladas arrasaron con cultivos de Papa y fresa en al menos tres municipios del Cauca dejando a más de 800 familias afectadas y millonarias pérdidas económicas.

En el municipio de San Sebastián, al sur de la región resultaron afectados directamente más de 800 productores de papa.

Paola Ordóñez Cerón, alcaldesa de esta localidad señaló que el fenómeno climático habría destruido más de mil hectáreas de cultivos en por lo menos seis corregimientos, golpeando duramente la economía local.

“Esperamos que podamos realizar una mesa muy pronto con las autoridades departamentales y nacionales para apoyar a estas familias que han evidenciado graves daños en más de mil hectáreas”, aseveró la mandataria.

También resaltó que ya hizo el llamado a los entes gubernamentales para atender la situación y denunció que San Sebastián ya había padeció las inclemencias del clima en el primer semestre donde el bulto de papa de primera cayó hasta los 40 mil pesos.

La situación se replica en las localidades de Silvia y Totoró donde el fenómeno natural destruyó cultivos de fresa.

Miller Hurtado, secretario de Agricultura del Cauca, explicó que se trabaja en la mitigación de las afectaciones en las localidades.

“Avanzan los censos de las diferentes alcaldías que entregarán resultados concretos para poder atender de manera asertiva a todas las familias damnificadas”, resaltó el funcionario. Entretanto, las autoridades departamentales junto con las locales y las entidades bancarias coordinan acciones para mitigar las afectaciones.