Deportes

Fortaleza FOR
0
Santa Fe SFE
0
1ª parte

🔴 Fortaleza CEIF vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del duelo bogotano por liga

Santa Fe llega al partido tras haberle ganado a Envigado por 1-0. Fortaleza, por su parte, empató 2-2 contra Nacional en Medellín.

Santa Fe. Foto: Colprensa.

Santa Fe. Foto: Colprensa.

Se juega la fecha 8 de la Liga BetPlay II - 2025 y Santa Fe visita en el estadio de Techo a Fortaleza CEIF, en un duelo bogotano que será directo, pues ambos equipos están muy cerca en la tabla.

Santa Fe llega al partido tras haberle ganado a Envigado por 1-0. Fortaleza, por su parte, empató 2-2 contra Nacional en Medellín.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:


Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad