🔴 Fortaleza CEIF vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del duelo bogotano por liga

Se juega la fecha 8 de la Liga BetPlay II - 2025 y Santa Fe visita en el estadio de Techo a Fortaleza CEIF, en un duelo bogotano que será directo, pues ambos equipos están muy cerca en la tabla.

Santa Fe llega al partido tras haberle ganado a Envigado por 1-0. Fortaleza, por su parte, empató 2-2 contra Nacional en Medellín.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:



