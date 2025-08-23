Fortaleza FOR0
Santa Fe SFE0
🔴 Fortaleza CEIF vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del duelo bogotano por liga
Santa Fe llega al partido tras haberle ganado a Envigado por 1-0. Fortaleza, por su parte, empató 2-2 contra Nacional en Medellín.
Se juega la fecha 8 de la Liga BetPlay II - 2025 y Santa Fe visita en el estadio de Techo a Fortaleza CEIF, en un duelo bogotano que será directo, pues ambos equipos están muy cerca en la tabla.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento