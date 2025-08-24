Deportes

🔴 América vs. Nacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico colombiano por Liga BetPlay

América camina la parte baja de la tabla, por lo que deberá buscar una victoria frente al ‘verdolaga’ que se encuentra en la parte alta de la clasificación.

América vs. Nacional. Fotos: Colprensa.

Este sábado, 23 de agosto, se juega el que para algunos es el clásico del Fútbol Profesional Colombiano. América de Cali recibe en el estadio Pascual Guerrero al Atlético Nacional en duelo válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025 - II.

Siga en VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

