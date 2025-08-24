Video: así fue el golazo de Di María para darle la victoria a Central en el clásico contra Newell’s

Ángel Di María celebra su gol contra Newell's Old Boys en el clásico de Rosario. Foto: Getty Images. / Mateo Occhi

Ángel Di María puso sello este sábado a un golazo de tiro libre que bastó a Rosario Central para ganar el clásico por 1-0 a Newell’s Old Boys en la sexta jornada del Torneo Clausura argentino.

El partido se decantó en el minuto 82, cuando el exjugador del Real Madrid y del Benfica, entre varios clubes europeos, se encargó de la ejecución de un tiro franco.

El lanzamiento se filtró por la escuadra izquierda de la portería de Newell’s para el delirio de más de 40.000 hinchas.

En su primera temporada de regreso al fútbol argentino, Di María cumplió hoy con la promesa de ganar un clásico y anotar un gol para allanar el triunfo.

En otro de los encuentros destacados de este sábado, San Lorenzo derrotó por 1-0 a Instituto de Córdoba con el gol del juvenil Blanco Lautaro Salinardi.

Vea el golazo de Di María en el clásico de Rosario: