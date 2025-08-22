Video: así fue el primer golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich en Bundesliga

Luis Díaz marca un golazo para Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania: vea el tanto a Stuttgart. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) / THOMAS KIENZLE

Luis Díaz disputa su segundo partido oficial con el Bayern Múnich, primero por Bundesliga, y el colombiano marcó un golazo para darle al cuadro bávaro el 2-0 parcial frente al Leipzig.

Cabe recordar que el ‘Guajiro’ ya había marcado antes con su nuevo club, en esa ocasión contra el Stuttgart, en la Supercopa alemana, de la que quedó campeón tras ganar 2-1.

Desde su llegada al Bayern el pasado 30 de julio, Días, ex Liverpool, ha conseguido acoplarse de buena forma al plantel alemán y ha sumado varios minutos en la plantilla titular del conjunto dirigido por el exfutbolista belga Vincent Kompany.

Así, el panorama para el colombiano pinta prometedor, ya que si sigue sumando tiempo de juego puede llegar con alto rendimiento a la última doble fecha FIFA de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Vea el video del golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich por Bundesliga:

¡¡GOLAZO DE LUCHO DÍAZ EN SU DEBUT EN LA #Bundesliga PARA EL 2-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE LEIPZIG!



