Video: así fue el primer golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich en Bundesliga
Bayern Múnich le gana 2-0 al Leipzig, parcialmente, por la primera fecha de la Bundesliga.
Luis Díaz disputa su segundo partido oficial con el Bayern Múnich, primero por Bundesliga, y el colombiano marcó un golazo para darle al cuadro bávaro el 2-0 parcial frente al Leipzig.
- Lea también: El ‘súper rey’ de Alemania: Luis Díaz consiguió su primer título con el Bayern en la Supercopa
Cabe recordar que el ‘Guajiro’ ya había marcado antes con su nuevo club, en esa ocasión contra el Stuttgart, en la Supercopa alemana, de la que quedó campeón tras ganar 2-1.
Desde su llegada al Bayern el pasado 30 de julio, Días, ex Liverpool, ha conseguido acoplarse de buena forma al plantel alemán y ha sumado varios minutos en la plantilla titular del conjunto dirigido por el exfutbolista belga Vincent Kompany.
Así, el panorama para el colombiano pinta prometedor, ya que si sigue sumando tiempo de juego puede llegar con alto rendimiento a la última doble fecha FIFA de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Vea el video del golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich por Bundesliga:
