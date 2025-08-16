Vídeo: Así fue el gol de Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania

El delantero de 28 años debutó en partidos oficiales con Bayern Múnich, lo hizo en la Supercopa alemana consiguiendo el primer título con el equipo bávaro.

Sobre el minuto 78 del compromiso, luego de un centro certero de su compañero de equipo, Serge Gnabry, llegó la segunda anotación del Bayern, con un cabezazo certero de Luis Díaz.

Así fue el gol de Luis Díaz con el Bayern

¡¡DEBUT GOLEADOR DE LUCHO DÍAZ EN BAYERN MUNICH!! ¡¡EL GOL QUE PUEDE VALER LA SUPERCOPA DE ALEMANIA PARA BAYERN MUNICH!!



📺 La #Supercup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ifGWhrP6cG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

La celebración: un homenaje a su excompañero de Liverpool Diogo Jota, quien falleció en un accidente automovilístico el pasado 3 de julio.

Para ti, Diogo Jota... 🇨🇴🫂🇵🇹



Siempre en nuestros ❤️🤍 pic.twitter.com/txvZvqbtPp — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 16, 2025

En el segundo tiempo hubo menos jugadas de área. Antes del gol de Luis Díaz lo único digno de mención fue una ocasión de Kane en el 62, del lado del Bayern; y por parte del Stuttgart un remate de Jamie Leweling en el 74 ante el que Neuer reaccionó con una parada enorme.

En el 77 llegó el segundo gol del Bayern. Kane hizo un cambio de frente para Gnabry y éste puso el balón en el área para que Luis Díaz definiera de cabeza.

Ya en el descuento, y en un descuido del Bayern, Leweling marcó de cabeza para el Stuttgart. Pero quedaba menos de un minuto, demasiado poco tiempo para lograr la remontada.

