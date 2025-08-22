Alemania, feliz con el debut de Luis Díaz en liga: así reaccionó el mundo a goleada de Bayern Múnich
Luis Díaz anotó gol y dos asistencias en la goleada 6-0 del Bayern Múnich al Leipzig, siendo una de las figuras del partido. Ante su partidazo, las reacciones no se hicieron esperar.
El extremo colombiano Luis Díaz sigue brillando en el inicio de temporada con el Bayern Múnich. El exjugador del Junior de Barranquilla y Liverpool anotó gol y dio dos asistencias en el triunfo de su equipo 6-0 ante el Leipzig, teniendo una de las calificaciones más altas del compromiso.
Luego de la anotación de Michael Olise, el atacante de la Selección Colombia marcó el segundo para el Bayern (32’) tras una serie de pases que lo dejaron dentro del área, momento en el que aprovechó para sacar un potente remate de pierna derecha que dejó sin opciones al guardameta rival, Péter Gulácsi.
Posteriormente, le dio dos asistencias al delantero inglés Harry Kane, quien marcó triplete en el partido.
Reacciones del mundo al gol y el partidazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich
Ante el partidazo que se marcó Luis Díaz, el portal Sofascore le dio una calificación de 9.8, solamente superado por Harry Kane. Es por esto que estas son algunas de las reacciones internacionales al desempeño del colombiano:
- Spiegel deporte (Alemania): el fichaje de verano, Luis Díaz
- AS (Colombia): ‘Lucho’ se luce en paseo del Bayern
- Marca (España): Luis Díaz y Harry Kane lideran la máquina perfecta de Kompany
- DAZN (Inglaterra): El Bayern pone la música. El parce, el Rock & Roll ¡QUÉ GOLAZOOO!
- Sport (España): Luis Díaz, muy activo y atrevido con el balón en los pies.
Brillantes números de Luis Díaz desde su llegada al Bayern Múnich
Aunque los números del guajiro en el Liverpool fueron buenos, a su llegada al Bayern está marcando diferencia, pues lleva en dos partidos oficiales: dos goles y dos asistencias.
- Le puede interesar: El ‘súper rey’ de Alemania: Luis Díaz consiguió su primer título con el Bayern en la Supercopa
¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?
El próximo partido del Bayern Múnich será ante el Wehen Wiesbaden por la Copa de Alemania (DFB Pokal) el miércoles 27 de agosto, aunque se desconoce si el colombiano jugaría ese partido.
El siguiente juego del Bayern por Bundesliga es el sábado 30 de agosto, cuando se enfrenten en condición de visitante al Augsburgo. En este compromiso ‘Lucho’ Díaz podría ser titular.