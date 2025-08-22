Alemania, feliz con el debut de Luis Díaz en liga: así reaccionó el mundo a goleada de Bayern Múnich

El extremo colombiano Luis Díaz sigue brillando en el inicio de temporada con el Bayern Múnich. El exjugador del Junior de Barranquilla y Liverpool anotó gol y dio dos asistencias en el triunfo de su equipo 6-0 ante el Leipzig, teniendo una de las calificaciones más altas del compromiso.

Luego de la anotación de Michael Olise, el atacante de la Selección Colombia marcó el segundo para el Bayern (32’) tras una serie de pases que lo dejaron dentro del área, momento en el que aprovechó para sacar un potente remate de pierna derecha que dejó sin opciones al guardameta rival, Péter Gulácsi.

Posteriormente, le dio dos asistencias al delantero inglés Harry Kane, quien marcó triplete en el partido.

Reacciones del mundo al gol y el partidazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Ante el partidazo que se marcó Luis Díaz, el portal Sofascore le dio una calificación de 9.8, solamente superado por Harry Kane. Es por esto que estas son algunas de las reacciones internacionales al desempeño del colombiano:

What a player. Criminally underrated at Liverpool



Luis Diaz 🇨🇴 pic.twitter.com/SWAPL2ygTO — The Kop Watch (@TheKopWatch) August 22, 2025

Aug. 16—scores in Bayern debut in the German Super Cup

Aug. 22—scores in Bundesliga debut



Luis Díaz is off to a hot start with Bayern ♨️ pic.twitter.com/ydBjt5j7tl — B/R Football (@brfootball) August 22, 2025

🔴⚪️🇨🇴 Two competitive games for FC Bayern, two goals for Luis Diaz who also scores on his Bundesliga debut.



Perfect impact. 🚀 pic.twitter.com/z8DwRwHBS2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Brillantes números de Luis Díaz desde su llegada al Bayern Múnich

Aunque los números del guajiro en el Liverpool fueron buenos, a su llegada al Bayern está marcando diferencia, pues lleva en dos partidos oficiales: dos goles y dos asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

El próximo partido del Bayern Múnich será ante el Wehen Wiesbaden por la Copa de Alemania (DFB Pokal) el miércoles 27 de agosto, aunque se desconoce si el colombiano jugaría ese partido.

El siguiente juego del Bayern por Bundesliga es el sábado 30 de agosto, cuando se enfrenten en condición de visitante al Augsburgo. En este compromiso ‘Lucho’ Díaz podría ser titular.