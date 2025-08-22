El Bayern goleó 6-0 al RB Leipzig con triplete de Kane y gol de Luis Díaz

Harry Kane, Luis Díaz y Josep Stanisic celebran el quinto gol del FC Bayern ante el RB Leipzig, el 22 de agosto de 2025, en el Allianz Arena. FOTO: Sven Hoppe/picture alliance / picture alliance

El Bayern Múnich goleó este viernes por 6-0 al RB Leipzig con tres goles de Harry Kane, dos de Michael Olise y uno de Luis Díaz en un partido en el que, exceptuando una breve fase al comienzo de la segunda parte, tuvo un control casi absoluto.

El Bayern salió al campo a mandar ante un Leipzig excesivamente replegado que parecía apostar a que surgieran posibilidades de lanzar contragolpes ante un rival con una defensa muy adelantada.

Pero el Bayern se apoderó del balón y no permitió prácticamente nada. El balón circulaba en las filas del Bayern y con mucha frecuencia cerca del área del Leipzig que, cuando lograba poner en acción a Victor Openda como hombre punto, esté se estrellaba con un Jonathan Tah que se mostraba intratable.

Adelante el primer aviso llegó en el minuto 11 cuando Harry Kane puso un pase diagonal al área para que Konrad Laimer rematara y Peter Gulacsi salvara con una buena parada. Luego, en el 18, Gulacsi tuvo que volver a intervenir ante un remate de Olise desde fuera del área y en el 25 Kane remató desviado de volea dentro del área tras un buen pase de Joshua Kimmich.

El gol llegó en el minuto 27, con un remate de pierna derecha de Olise que marcó a pase corto de Josip Stasinic que había iniciado la jugada cerca del círculo central formando una sociedad con Serge Gnabry y Leon Goretzka para acercarse al área.

El Bayern siguió mandando y en el 32 Luis Díaz marcó el segundo, con un remate de pierna derecha dentro del área a pase de tacón de Gnabry. Luis Díaz, junto con Harry Kane, que hizo el penúltimo pase, había participado en la jugada previa. Como en el primer gol, el Bayern logró combinar por el centro ante un Leipzig que encontró respuesta defensiva.

Tras el segundo gol, el dominio arreció. Gnabry estuvo a punto de hacer el tercero con un remate al larguero en el 40. Dos minutos después Olise volvió a marcar, a pase de Gnabry que se coló por el centro aprovechando el desorden del Leipzig tras un rebote en un saque de esquina.

El partido salvó milagro o catástrofe, ya estaba liquidado, pero faltaba el gol de Kane. En la segunda parte el inglés marcaría sus tres goles. El primero en el 64 en un contragolpe iniciado por Laimer, el segundo en el 74 con un remate desde el borde del área a pase corto de Luis Díaz y el tercero en su cuenta personal y el sexto de Bayern en el 78 tras una arrancada de Minjae Kim desde la propia mitad.

Los tres goles de Kane cambiaron una segunda parte en la que el principio pareció que iba a haber un partido distinto al del primer tiempo con un Leipzig más ofensivo que había recibido un impulso por la entrada de Antonio Nusa, que marcó un gol anulado en el 66 cuando el partido estaba ya 4-0.

Tras sumar sus tres primeros puntos, el Bayern visitará el próximo miércoles 27 de agosto al Wehen Wiesbaden de la tercera división en la primera ronda de la Copa de Alemania.

Observe el resumen de la victoria del Bayern 6-0 ante el RB Leipzig por la primera jornada de la Bundesliga 2025-26:

