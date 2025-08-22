Oficial: Hernán Torres es el nuevo director técnico de Millonarios

En la tarde de este viernes, 22 de agosto, Millonarios oficializó la llegada de Hernán Torres como nuevo director técnico.

La llegada del oriundo de Ibagué, Tolima, se da en el marco de una tensa situación deportiva de Millonarios, club que marcha por la última posición de la Liga BetPlay 2025 - II y que, además, perdió recientemente contra el Unión Magdalena, resultado que concluyó con la salida de David González de la dirección técnica del ‘Embajador’.

Historia previa de Hernán Torres con Millonarios

Torres ya ha sabido lo que es conseguir buenos resultados con el cuadro azul de la capital, pues vivirá su segunda etapa con Millonarios, equipo en el que ganó la estrella 14 en el segundo semestre de 2012, acabando así con una sequía de más de 24 años sin títulos.

En ese entonces, Millonarios venció en la final a Independiente Medellín desde el punto penal, en una plantilla en donde había jugadores destacados de la historia embajadora como Luis Delgado, Pedro Franco, Rafael Robayo y Mayer Candelo.

¿De dónde llega?

El estratega colombiano llega a Millonarios tras una etapa en el fútbol exterior, en donde dirigió a Emelec, de Ecuador y, además, de la liga local, en donde dirigió al Deportivo Cali, de donde salió en septiembre de 2024.

Hernán Torres cuenta, además, con una trayectoria dirigiendo equipos como: Águilas Doradas, Deportes Tolima, América de Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín.

Le puede interesar: “Me llevo estos colores tatuados en el alma”: así fue el emotivo adiós de Falcao a Millonarios

Por su paso en el fútbol internacional, estuvo en Costa Rica con Alajualense y Melgar de Perú

Torres iniciaría labores desde la próxima semana, ya que el encuentro entre Millonarios y Junior programado para este sábado, 23 de agosto, lo dirigirá Carlos Giraldo como interino.

Así anunció Millonarios la llegada de Hernán Torres: