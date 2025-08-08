Alcaldía de Bogotá pedirá que se aplacen clásicos masculino y femenino entre Millonarios y Santa Fe

Millonarios y Santa Fe aun no juegan en El Campín en la Liga colombiana 2025-II. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Bogotá

Ante la difícil situación de orden público que se vivió en el Movistar Arena y que fue protagonizado por barras bravas de equipos capitalinos, la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, pedirá que se aplace el próximo encuentro deportivo entre Santa Fe y Millonarios.

“En la sesión de la Comisión Distrital de Fútbol solicitaremos a la Dimayor el aplazamiento del partido de fútbol femenino Millonarios vs. Santa Fe del 9 de agosto y la reconsideración de la fecha del partido entre los planteles masculinos de estos mismos equipos programado para el 13 de agosto”, dijo Quintero.

Según el secretario, la decisión se toma para desescalar la conflictividad que se está viviendo en la ciudad.

“Son muchas más las personas que trabajan y se la juegan por un fútbol en paz. Ellos y nuestra ciudad merecen que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días”, concluyó.

