Millonarios busca su primer triunfo en la Liga BetPlay 2025-ll: convocados para enfrentar al Cali

Este viernes 8 de agosto se da continuidad a la sexta jornada de la Liga BetPlay 2025-ll y uno de los partidos más destacados de la fecha se disputará en la ciudad de Bogotá, donde Millonarios y Deportivo Cali se enfrentarán en una versión del ‘clásico añejo’.

Tras un pésimo arranque en el campeonato, el conjunto ‘embajador’ quiere pasar la página y dejar atrás su mala racha. En su último juego, Millonarios cayó 1-0 ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

El juego entre azules y verdiblancos tiene un condimento especial: el regreso del técnico Alberto Gamero, quien vuelve a El Campín, pero esta vez para enfrentar a Millonarios, equipo con el que ganó tres títulos (Copa Colombia 2022, Liga 2023 y Superliga 2024).

Novedades en Millonarios

Para este partido, el elenco bogotano decidió ir con lo mejor de su nómina disponible para buscar un triunfo ante Deportivo Cali. El cuadro embajador tiene varias sorpresas y algunos de sus refuerzos podrían debutar con el equipo.

Entre las novedades están el arquero Guillermo de Amores, el volante brasileño Bruno Sávio y el delantero Jorge Cabezas Hurtado. Asimismo, los juveniles Samuel Martín y Brayan Cuero recibieron su primera convocatoria.

El grupo de jugadores convocados de Millonarios está conformado por Guillermo de Amores, Diego Novoa, Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Helibelton Palacios, Jorge Arias, Danovis Banguero, Andrés Llinás, Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Bruno Sávio da Silva, Brayan Cuero, Sebastián Del Castillo, Alex Castro, Beckham Castro, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón, Edwin Mosquera y Jorge Hurtado.

Para esta nueva edición del ‘clásico añejo’, el entrenador del conjunto capitalino convocó a 20 futbolistas, de los cuales 11 estarán en cancha y 9 en el banco de suplentes como alternativas.

El partido entre Millonarios y Deportivo Cali está programado para disputarse el viernes 8 de agosto, a las 7:30 p.m. El compromiso se realizará en el estadio El Campín y se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y Win Sports Play.

Millonarios vs. Deportivo Cali

Fecha: 8 de agosto.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín.

Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

