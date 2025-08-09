Millonarios continúa sin victorias en la Liga Betplay II-2025: Empató 3-3 con el Deportivo Cali

Bogotá. Agosto 8 de 2025. Jugadores de Millonarios celebran un gol ante el Deportivo Cali en un encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 6, en el Estadio Nemesio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).

Continua la sexta jornada de la Liga BetPlay ll-2025 y uno de los compromisos más destacados de la fecha enfrentaba a Millonarios y Deportivo Cali, ambos con realidades opuestas, pues el conjunto ‘azul’ buscaba sus primeros tres puntos y la escuadra ‘azucarera’ meterse entre los ocho mejores.

En un encuentro con emociones por todo lo alto, Millonarios empató 3-3 con el Deportivo Cali, sumando su primer punto en el campeonato, pero continuando de momento, sin victorias.

El encuentro empezó de forma positiva para el equipo embajador que se adelantó en apenas 7 minutos gracias a un disparo de Beckham Castro que entró por la escuadra derecha, posteriormente Helibelton Palacios al minuto 27, aumentaría el marcador tras un remate con la izquierda desde el centro del área.

Sobre el final del primer tiempo, Avilés Hurtado descontaría para el Deportivo Cali con un gol de penalti tras una falta provocada por Andrés Llinas al propio Hurtado. Avilés Hurtado de igual manera igualaría las acciones al 58′ con un remate con la derecha desde el centro del área.

Apenas cuatro minutos después, Johan Martínez remontaría el encuentro para el Deportivo Cali gracias a un tiro libre que ingresó por la escuadra derecha.

Ya en las postrimerías del encuentro, Millonarios haría lo propio y Danovis Banguero remataría un tiro libre con la izquierda que entró junto al palo izquierdo, logrando el empate final y asimismo el primer punto en la Liga Betplay II-2025 para el conjunto capitalino.

Con este resultado, Millonarios, con dos encuentros menos, se encuentra penúltimo en la tabla, ubicándose en el puesto 19° con un punto, producto de 1 empate y 3 derrotas.

El Deportivo Cali, por su parte, se ubica en la casilla 9° con seis puntos tras una victoria, tres empates y dos derrotas, parcialmente a un punto del Deportes Tolima que marca el límite con el ‘grupo de los ocho’.

Tras la suspensión del ‘clásico capitalino’ por los desmanes en el Movistar Arena, Millonarios viajará a Ibagué para visitar al Deportes Tolima el próximo domingo 17 de agosto en el Estadio Manuel Murillo Toro a las 6:10 de la tarde.

Entretanto, el Deportivo Cali recibirá al Unión Magdalena en el Estadio de Palmaseca el martes 12 de agosto a las 7:30 de la noche.

Escuche W Radio en vivo aquí: