Video: Andrés Llinás sufrió una fuerte lesión en el partido contra el Deportivo Cali

Este viernes, 8 de agosto, mientras se disputaba el encuentro entre Millonarios y Deportivo Cali por la fecha 6 del torneo clausura de la Liga BetPlay, el marcador central de Millonarios Andrés Llinas sufrió una lesión.

En el minuto 70 del encuentro, tras una disputa con por el balón, el delantero Fernando Mimbacas cayó accidentalmente sobre el defensor.