Deportes

Suspendidos los clásicos capitalinos: Santa Fe vs. Millonarios tras desmanes en el Movistar Arena

“Debido al calendario ya congestionado, este cambio nos forzará posiblemente a incumplir con los tiempos reglamentarios de descanso establecidos para los equipos”, indicó Dimayor. 

Independiente Santa Fe&#039;s Hugo Rodallega during the BetPlay Dimayor league. Foto: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Independiente Santa Fe's Hugo Rodallega during the BetPlay Dimayor league. Foto: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Natalia Giraldo Gonzalez

Dimayor anunció que se reprogramarán los encuentros de la rama femenina y masculina tras los sucedido en el Movistar Arena con algunos vándalos que son vinculados con las barras bravas de diferentes equipos del país.

La División Mayor del Fútbol profesional colombiano, acatando las decisiones de la Comisión Local de Fútbol de Bogotá, anunció que deberán reprogramarse los compromisos correspondientes a los clásicos capitalinos.

No obstante, Dimayor rechazó los motivos por los cuales la Comisión en compañía de la Secretaría de Gobierno. “Manifestamos nuestro rechazo a que el fútbol profesional colombiano se vea afectado por actos que no se han desarrollado en el marco de nuestras competencias”, señaló la entidad en un comunicado.

“Consideramos que el fútbol no debe ser estigmatizado ni castigado por hechos de violencia ocurridos en escenarios ajenos a los estadios y a la organización de las competencias Dimayor”, continúa el comunicado.

El ente rector del fútbol profesional colombiano, añadió: “Reiteramos que los problemas de orden público, eventos externos, paros y hechos sucedidos fuera de los estadios no son responsabilidad de la Dimayor ni de los clubes participantes“.

Aún se desconocen las fechas en las cuales se disputarán ambos compromisos, válidos por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina y la fecha 17 de la liga (adelantada por concierto en el estadio)

“Debido al calendario ya congestionado, este cambio nos forzará posiblemente a incumplir con los tiempos reglamentarios de descanso establecidos para los equipos”, indicó Dimayor.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad