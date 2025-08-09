EN VIVO 🔴Millonarios vs. Deportivo Cali: siga el minuto a minuto del partido de la Liga Betplay

Este viernes, 8 de agosto, se disputa el encuentro entre Millonarios y Deportivo Cali.

Millonarios afronta este partido tras una mala racha en la que perdió los tres encuentros que disputó. Actualmente, ocupa el último lugar de la tabla.

Por su parte, el Deportivo Cali, es decimocuarto del campeonato tras ganar un encuentro y empatar dos.

Ambos conjuntos deben ganar y empezar a sumar puntos lo más pronto posible.

Siga el minuto a minuto a continuación:



