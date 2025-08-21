Partido Millonarios vs. Unión Magdalena fue suspendido temporalmente por desmanes en la tribuna
El partido duró más de 20 minutos suspendido, pero se retomó por orden del árbitro Jhon Alexander Ospina.
El partido ente Millonarios y Unión Magdalena, encuentro que se había pospuesto y es válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay, tuvo que ser suspendido temporalmente por desmanes en las tribunas del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Al minuto 60, y con el partido 1-2 a favor de los visitantes, el árbitro del partido decidió enviar a los equipos a los vestuarios ante los disturbios que se presentaban en una de las gradas.
Tras más de 20 minutos detenido, el árbitro Jhon Alexander Ospina decidió reiniciar el juego con la situación en las tribunas controlada.
¿Por qué se produjeron los desmanes?
La razón principal es la inconformidad de los hinchas con los malos resultados del equipo ‘embajador’ en este segundo torneo de 2025.
