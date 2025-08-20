Erwin ‘Alpinito’ Carrillo, máximo goleador de la Primera B del fútbol recibe título profesional

La Universidad del Magdalena le otorgó el título de Profesional en Deporte al exfutbolista samario Erwin “Alpinito” Carrillo/ Universidad del Magdalena.

Santa Marta

La Universidad del Magdalena le otorgó el título de Profesional en Deporte al exfutbolista samario Erwin “Alpinito” Carrillo Fragozo, máximo goleador en la historia de la Primera B del fútbol profesional colombiano y mundialista en el año 2003 con la Selección Colombia Sub-20.

Carrillo, debutó con solo 17 años en Unión Magdalena y figuró en Deportivo Cali, Once Caldas, Patriotas, Real Cartagena, Cúcuta Deportivo, Atlético Huila, Melgar de Arequipa (Perú) y Malantán (Malasia), equipos donde registró la suma de 167 celebraciones y hasta el momento tiene el título como máximo goleador en la segunda división con 134 anotaciones, por encima del valduparense Hugo Arrieta. Con la Selección Colombia sub 20 participó en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos del año 2003, torneo donde consiguió dos goles.

Para Erwin Carrillo, quien también ostenta el récord de haber anotado el gol desde una distancia más lejana en el fútbol colombiano con 83 metros, este logro académico ha sido el título más importante y el que desde ahora, le permitirá transmitir toda su experiencia a las nuevas generaciones.