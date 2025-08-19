La Essmar tiene nuevo Agente interventor

Edwin Antonio Parada Cabrera es el nuevo Agente Especial de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Essmar E.S.P, tras la salida de Erney Velásquez Torres, quien había asumido en diciembre de 2024.

Parada Cabrera cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector marítimo, en el que ha ocupado cargos de alta responsabilidad en la Armada Nacional y en la Dirección General Marítima.

Lea también: PGN convoca mesa de trabajo al Distrito de Santa Marta ante posible devolución de la Essmar

Desde el mes de noviembre de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios intervino la entidad por problemas financieros al interior de la misma, desde entonces seis agentes han estado al frente de la entidad.

Escuche W Radio en vivo: