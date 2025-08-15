Yanod Márquez presentó su renuncia al cargo como superintendente de Servicios públicos

A través de una carta, el superintendente de Servicios públicos, Yanod Márquez, presentó su renuncia irrevocable como superintendente de Servicios públicos al presidente de la República, Gustavo Petro.

El funcionario señala en la misiva que: “No fue una tarea fácil, pues los entes públicos recibidos para su Gobierno adolecen del efecto causado por largas décadas de adormecimiento del sentido de lo público”.

También agradeció al presidente la confianza brindada y le desea mejores resultados. “Será notable la ejecución de las obras e inversiones proyectadas en empresas intervenidas y la solución integral para Air-e”, esta última, empresa prestadora y distribuidora de servicio de energía eléctrica, para los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

El saliente funcionario ejerció el cargo de superintendente de Servicios Públicos desde octubre de 2024.

