“Hay gente valiosa, con edad, que debería trabajar en la parte formativa”: Peluffo sobre FPC

El argentino Norberto Peluffo que tuvo una trayectoria de doce años como futbolista profesional en nuestro país, habló en los micrófonos de Peláez y De Francisco, en La W, para conversar sobre el futbol formativo.

El exjugador albiceleste explicó como se escogen a los jugadores jóvenes que deben saltar al terreno de juego, a lo que Peluffo se refirió con una frase de Osvaldo Zubeldia: “No importa la edad, importa la calidad”. “Si tiene 18 años y marca la diferencia, no hay que esperar a que tenga 23 o 24 para ver si madura”.

Además, resaltó tres cosas fundamentales que deben tener los jóvenes: “El pase, el control y la conducción. Si tiene esas tres cosas puede jugar partidos de futbol”.

De igual manera, agrego su opinión sobre el futbolista joven que entiende el futbol y el que prefiere generar dinero con el futbol: “Hay un afán grande y no es fácil de manejar, empiezan a ver lo que se gana con el futbol que son cifras impresionantes y se empieza a soñar con eso, pero lo más grave hoy es, ¿quién me guía?, en las categorías menores se está perdiendo el formador, el educador que le corrige los defectos y lo mejora como ser humano”.

Le puede interesar: Atlético Nacional cayó 4-3 en penales ante São Paulo y quedó eliminado de la Copa Libertadores

“Todos tenemos que ser objetivos, si hablamos de futbol, el primer ser humano que tiene que ser objetivo frente al niño que quiere ser futbolista, es el papa, él sabe quién es malo y quién es bueno, no puede perder objetividad cuando hablan del hijo, se le puede hacer mucho daño, hacerle creer que va a ser y no tenga las condiciones para no decir que el malo es el entrenador” comentó.

Sobre la perdida de formadores en el futbol, donde en ocasiones no hay una figura paterna, Peluffo afirmó: “El futbol es de toda la vida, no es contemporáneo, la equivocación está ahí. Consideramos que una persona de 60 años que quiera estar en el futbol es antigua o que no está actualizado, que lo de hoy es manejar un computador o aprenderse la teoría. Hay gente muy valiosa, con edad, que debería estar trabajando en la parte formativa.”

Reviva la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Hay gente valiosa, con edad, que debería estar trabajando en la parte formativa: Norberto Peluffo 25:04 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: