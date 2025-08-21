Bolívar ganó 2-0 a Cienciano y clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana

El delantero uruguayo Martín Cauteruccio junto al colombiano Daniel Cataño tras anotar el primer gol de su equipo en Cusco, Perú. (Foto de OSWALD CHARCA/AFP vía Getty Images) / OSWALD CHARCA

Bolívar se clasificó este miércoles. 20 de agosto, para los cuartos de final de la Copa Sudamericana al vencer por 0-2 al Cienciano en Cusco, ocho días después de haber ganado por 2-0 en La Paz.

‘La Academia’ se enfrentará en los cuartos de final con el ganador de la serie entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz.

Ante un estadio colmado en Cusco, Bolívar resolvió la eliminatoria a su favor con goles en el primer tiempo del uruguayo Martín Cauteruccio, de penalti, y del argentino Damián Batallini.

En pleno ataque de Bolívar, el defensa uruguayo Maximiliano Amondarain trabó con el pie al argentino Batallini, cuando este se dirigía al arco de Cienciano y cayó derribado, lo que fue cobrado por el árbitro como el primer penalti del encuentro.

El delantero uruguayo nacionalizado argentino Martín Cauteruccio cambió el penalti por gol a los 14 minutos con un remate que no dio opción al portero Juan Cruz Bolado.

El colombiano Diego Valoyes amenazó la portería de Carlos Lampe con un cabezazo que pasó desviado por poco.

A los 45 minutos, Batallini puso la guinda al partido y ratificó la clasificación con un remate seco de pierna derecha.

En el complemento, Cienciano sacó el pie del acelerador y se dedicó administrar la cómoda ventaja y jugar con la urgente necesidad del rival.

El portero Carlos Lampe neutralizó, al menos, cinco ataques de peligro.

La pequeña barra de Bolívar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega no dejó de celebrar la victoria con carteles que recordaban el centenario del club paceño.

Vea el resumen de la victoria de Bolívar ante Cienciano por Copa Sudamericana:

