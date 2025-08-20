¿Qué es la copa Intercontinental sub-20? Esto es lo que debe saber sobre este torneo

Este año se disputa la cuarta edición de la Copa Intercontinental Sub-20, torneo que es organizado en conjunto por la UEFA y la Conmebol.

Dicho torneo enfrenta en un solo partido a los campeones juveniles de Sur América (Conmebol Libertadores Sub-20) y a los ganadores de la UEFA Youth Legue.

La organización de este torneo inicio en el año 2022 después de que ambas confederaciones firmaran un “memorando de entendimiento”. En ese documento se estableció, además, la creación de eventos deportivos en las categorías de fútbol femenino y fútbol sala.

¿Quiénes participan en la Copa Intercontinental Sub-20 de 2025?

Para esta edición se enfrentará el F.C. Barcelona por parte de Europa ante Flamengo de Brasil.

F. C. Barcelona

La división inferior del conjunto catalán se quedó con la UEFA Youth League el 28 de abril, cuando venció por goleada al Trabzonsport (4-1).

Dicho equipo es dirigido por la leyenda ‘Culé’ Juliano Belleti, recordado por anotar el gol de la victoria en la final de la Champions League en el 2006.

A diferencia del equipo brasileño, el Barcelona no cuenta con un equipo sub-20, por lo que disputará el torneo con los jugadores del Barca Atlétic y del Juvenil A.

Flamengo

En el lado contrario se encuentran los ganadores de la Copa Libertadores Sub-20, equipo que se convirtió en el primer club en ganar el torneo continental en dos ocasiones.

Flamengo ya conoce la intercontinental, puesto que, el año pasado, logró hacerse con el título tras vencer a Olympiacos por 2-1.

Flamengo campeón Copa Intercontinental. Foto: Conmebol. Ampliar

¿Cuándo se juega la Copa Intercontinental Sub-20?

Para este año se designó que el partido que define esta competencia es el próximo sábado 23 de agosto.

El partido se disputará a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia)

¿Dónde se juega la Copa Intercontinental Sub-20?

El estadio Maracaná fue designado como sede de este encuentro.

Estadio Jornalista Mário Filho, más conocido como Maracaná, es probablemente el más emblemático del continente. Inaugurado en 1950 para el Mundial, llegó a albergar a más de 199 mil personas en su día. Hoy, tras varias reformas, mantiene su majestuosidad con una capacidad más reducida, pero se mantiene como uno de los más grandes y quizá el que más historia tiene.

¿Cómo es el formato de la Copa Intercontinental Sub-20?

La Copa Intercontinental Sub-20 se juega a partido único, a diferencia de otras competencias de Conmebol o de UEFA, no hay tiempos extra o prórroga, por ende, si después de los noventa minutos el encuentro se mantiene con empate, se irá directamente a tanda de penaltis. Los árbitros de esta edición serán designados por la Conmebol.

Ambos equipos podrán realizar cinco substituciones, no obstante tendrán solamente tres ventanas para realizar los cambios.

Campeones de la Copa Intercontinental Sub-20

En el año 2022 se enfrentaron Benfica vs. Peñarol. En aquella ocasión la victoria fue para el equipo Europeo. Para el 2023, Boca Juniors venció al equipo de Países Bajos AZ Alkmaar. La edición más reciente del torneo tuvo como protagonistas a Flamengo y a Olympiakos, finalizando con la victoria del conjunto brasileño.

