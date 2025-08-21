Camacho sobre nuevo técnico de Millonarios: “Evaluamos alternativas con calma, pero con velocidad”

Enrique Camacho comenzó la intervención haciendo alusión a una conversación que tuvo con David González posterior a su salida tras el partido que perdió el equipo ante Unión Magdalena: “reconozco el caballero y profesional que es. Su primer semestre fue importante pese a no llegar a la final. David reconoció la importancia de darle un nuevo aire al equipo”.

También se refirió al rol de la dirigencia frente al presente del equipo: “Como directivos somos los responsables finales de lo que ocurra en el fútbol, mi cargo está diseñado para solucionar las crisis. Estamos trabajando intensamente en el equipo que amamos, tenemos que corregir el proceso y el rumbo”.

En cuanto a la integración del nuevo técnico, Camacho comentó: “No habíamos identificado un nuevo técnico porque apoyábamos un proceso a largo plazo con el profesor González. Nos vimos obligados a esta situación, estamos evaluando alternativas, tengo varias solicitudes, pero hay que verlas con calma, pero con velocidad porque se debe decidir muy rápido”.

Según Camacho, Millonarios se distingue por los proyectos “los procesos se componen fundamentalmente por jugadores producidos por Millonarios, con nuestro modelo táctico y lo que conlleva portar la camiseta azul; esto, mezclado con la experiencia para darle a la hinchada partidos interesantes, triunfos y títulos”.

Frente a la conformación de la nómina para este 2025-II, dijo: “Hicimos una inversión mayor para el equipo de este semestre al que teníamos anteriormente, excluyendo el efecto Falcao, creíamos que traíamos jugadores con condiciones mejores o similares a los que se fueron (...) este equipo está diseñado para ser mejor que el anterior y no lo hemos logrado, fracasamos y debemos corregir”.

Por su parte, Mackalister Silva, el capitán del equipo, expresó su sentir frente a la actualidad del equipo: “No es pedir disculpas, es pedir perdón, estamos avergonzados porque faltamos a una historia y a una hinchada, todos somos culpables. Revertiremos la situación a la mayor brevedad”.

Asimismo, Ricardo Pérez, director deportivo del equipo, señaló los criterios para escoger a los jugadores que llegaron a la actual nómina del equipo ‘embajador’: “Reemplazamos posición por posición, se selecciona y se comparte con el cuerpo técnico para el aval, la mayoría de los refuerzos llegaron con actualidad”.

Millonarios es último en la tabla de posiciones con solo una unidad.

