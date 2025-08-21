Video | “Nos tenemos que ir todos”: Jorge Arias, tras el mal momento de Millonarios

Millonarios sigue con su mala racha y completo seis partidos sin conocer la victoria en la Liga BetPlay 2025-ll. En esta oportunidad, en un partido pendiente de la fecha 1, el cuadro embajador cayó 2-1 ante Unión Magdalena en El Campín.

Tras finalizar el partido, el técnico David González, quien anunció su salida del equipo, y el defensor Jorge Arias asistieron a rueda de prensa.

En atención a los medios de comunicación, el zaguero central habló de la derrota y del mal momento que vive junto a sus compañeros en el equipo.

“Lastimosamente, es fácil señalar a uno que señalar a todos y se tiene que ir el ‘profe’. Lo digo públicamente, nos tenemos que ir todos y el grupo está de acuerdo”, señaló de entrada Jorge Arias.

El zaguero central continuó con su declaración y señaló: “el fútbol es así, más fácil que se vaya uno a que se vayan todos”.

“Es difícil hablar, todo va a sonar excusa. Se va el profe y en lo personal y grupal nos duele mucho”, añadió Arias, quien es uno de los capitanes del equipo.

Asimismo, el defensor siguió con su autocrítica y habló del mal momento que vive el plantel. “Hoy por hoy somos una vergüenza, lo digo sin ningún tapujo. Todos los partidos décimos que hoy sí y en la cancha no lo hemos demostrado (…) El profe no tiene la culpa de que erremos goles debajo del arco. Los culpables somos nosotros, que somos los que jugamos”, aseguró.

Tras su duro momento, el conjunto embajador espera pasar rápido la página y ya piensa en su próximo juego por la octava jornada del campeonato. El sábado 23 de agosto, Millonarios recibe la visita de Junior, a las 8:30 p.m., en el estadio El Campín.

