Millonarios toca fondo en la Liga BetPlay 2025-ll: cayó 2-1 ante Unión Magdalena en El Campín

Nueva derrota de Millonarios y sigue fondo de la tabla de la Liga BetPlay 2025-ll. (Colprensa - Cristian Bayona).

Este miércoles 20 de agosto se jugó un partido aplazado de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-ll, que tenía como protagonistas a Millonarios y Unión Magdalena. El conjunto embajador venía con la ilusión de sumar su primera victoria, sin embargo, el juego ni el resultado lo acompañarían.

En un juego inteligente y bien trabajado, Unión Magdalena derrotó 2-1 a Millonarios y sumó tres puntos de oro en el estadio El Campín, en la ciudad de Bogotá.

El ‘Ciclón’ se quedó con la victoria gracias a un doblete de su figura, Jannenson Sarmiento, quien marcó en los minutos 19 y 50. Por su parte, Beckham Castro descontó para los embajadores al 7′.

En el inicio del partido, el cuadro azul tomó la iniciativa y se fue arriba en el marcador. En el minuto 7, Beckham Castro recibió un gran pase Jorge Arias y definió cruzado para poner el 1-0 parcial del juego.

Sin embargo, la alegría no duró mucho tiempo. En el minuto 19, Jannenson Sarmiento recibió un pase en profundidad y definió frente al arquero Guillermo de Amores para poner todo en tablas (1-1).

⚽🌪️ ¡Unión Magdalena se hizo fuerte en Bogotá y le ganó 2-1 a Millonarios con doblete de Jannenson Sarmiento y ahora llegaron a la posición 12 con 8 puntos, mientras, el ‘Embajador’ es último con 1 punto!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/CAHO1BKayw — Win Sports (@WinSportsTV) August 21, 2025

Antes de acabar la primera mitad, Dilan Ortiz, del Unión Magdalena, recibió una tarjeta roja al minuto 45+3 por una fuerte falta.

Para el segundo tiempo, en un gran contragolpe, nuevamente, Jannenson Sarmiento recibió un pase en profundidad y definió con un ‘globito’ para poner el 2-1 de Unión Magdalena sobre Millonarios. La anotación estuvo en suspenso por un supuesto fuera de lugar, pero fue validada por el VAR.

Tras la remontada, al minuto 60, y con el partido 1-2 a favor de los visitantes, el árbitro del partido decidió enviar a los equipos a los vestuarios ante los disturbios que se presentaban en una de las gradas.

Tras más de 20 minutos detenido, el árbitro Jhon Alexander Ospina decidió reiniciar el juego con la situación en las tribunas controlada.

Con la reanudación, Millonarios se lanzó al ataque, pero no fue claro y el marcador se mantuvo hasta el pitazo final.

Con esta caída, Millonarios sigue en la posición número 20 con un punto, producto de un empate y cinco derrotas. Por su parte, Unión Magdalena se ubica en la casilla 12 con 8 unidades, al acumular dos triunfos, dos igualdades y tres caídas.

En la próxima fecha, la octava de la Liga, Millonarios recibe la visita de Junior el sábado 23 de agosto, a las 8:30 p.m., en El Campín. Entretanto, al día siguiente, Unión Magdalena se enfrenta con Alianza FC, a las 4:10 p.m.

