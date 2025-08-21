Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras partido Millonarios vs. Unión Magdalena

Este miércoles, 20 de agosto, se llevó a cabo el partido entre Millonarios y Unión Magdalena, un encuentro que había sido reprogramado y que es válido por la jornada 1 de la Liga BetPlay. El compromiso terminó con una nueva derrota (1-2) del cuadro ‘Embajador’, lo que lo hundió aún más en la última posición de la tabla de posiciones.

El resultado le dio 3 puntos de oro al Unión Magdalena, equipo que pelea por permanecer en la máxima división del Fútbol Profesional Colombiano.

Al minuto 60, y con el partido 1-2 a favor de los visitantes, el árbitro del partido decidió enviar a los equipos a los vestuarios ante los disturbios que se presentaban en una de las gradas.

Luego de 23 minutos detenido, el árbitro Jhon Alexander Ospina decidió reiniciar el juego con la situación en las tribunas controlada.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Millonarios?

Junior de Barranquilla: 17 puntos y una diferencia de gol de +9 Deportes Tolima: 13 puntos y una diferencia de gol de +3 Independiente Medellín: 13 puntos y una diferencia de gol de +2 Atlético Nacional: 12 puntos y una diferencia de gol de +6 Independiente Santa Fe: 12 puntos y una diferencia de gol de +2 Llaneros: 11 puntos y una diferencia de gol de +3 Fortaleza: 11 puntos y una diferencia de gol de +2 Deportivo Pereira: 11 puntos y una diferencia de gol de +1 Envigado: 9 puntos y una diferencia de gol de 0 La Equidad: 9 puntos y una diferencia de gol de -1 Deportivo Cali: 9 puntos y una diferencia de gol de -2 Unión Magdalena: 8 puntos y una diferencia de gol de -5 Atlético Bucaramanga: 7 puntos y una diferencia de gol de +1 Águilas Doradas: 7 puntos y una diferencia de gol de 0 Boyacá Chicó: 6 puntos y una diferencia de gol de -3 Alianza Valledupar: 6 puntos y una diferencia de gol de -5 Deportivo Pasto: 5 puntos y una diferencia de gol de -1 América de Cali: 4 puntos y una diferencia de gol de -2 Once Caldas: 3 puntos y una diferencia de gol de -4 Millonarios: 1 punto y una diferencia de gol de -6

¿Por qué se produjeron los desmanes?

La razón principal es la inconformidad de los hinchas con los malos resultados del equipo ‘embajador’ en este segundo torneo de 2025.