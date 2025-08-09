EN VIVO 🔴América de Cali vs Deportes Tolima: siga el minuto a minuto del partido de la Liga Betplay

Este sábado, 9 de agosto, América de Cali recibe al Deportes Tolima, por la fecha número seis del torneo clausura de la Liga BetPlay.

La ‘Mecha’ llega a este partido en el puesto 17 de la tabla con cuatro unidades. En contraste, Tolima es octavo con siete puntos.

Para ambos conjuntos es vital quedarse con los tres puntos, ya sea para afianzar su espacio entre los ocho primeros o para acercarse a la parte alta de la tabla.

Siga el minuto a minuto a continuación: