EN VIVO 🔴América de Cali vs Deportes Tolima: siga el minuto a minuto del partido de la Liga Betplay
Este encuentro corresponde a la fecha número 6 de la Liga Betplay.
Este sábado, 9 de agosto, América de Cali recibe al Deportes Tolima, por la fecha número seis del torneo clausura de la Liga BetPlay.
La ‘Mecha’ llega a este partido en el puesto 17 de la tabla con cuatro unidades. En contraste, Tolima es octavo con siete puntos.
Para ambos conjuntos es vital quedarse con los tres puntos, ya sea para afianzar su espacio entre los ocho primeros o para acercarse a la parte alta de la tabla.
Junior Hernández (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Sebastián Navarro (América de Cali).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento