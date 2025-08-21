Deportes

“Ya he sido comunicado que no continúo”: el técnico David González anunció su salida de Millonarios

En rueda de prensa, el técnico David González dio a conocer que el club le dijo que no continuaba al frente del equipo.

David González anunció su salida de Millonarios. (Colprensa - Cristian Bayona).

David González anunció su salida de Millonarios. (Colprensa - Cristian Bayona).

Cristian Contreras

Tras la derrota 2-1 de Millonarios ante Unión Magdalena, el técnico David González dio a conocer que el club le informó que no iba a continuar al frente del equipo.

“Ya he sido comunicado que no continúo”: manifestó el técnico David González, quien anunció su salida de Millonarios, tras la derrota del equipo en El Campín.

Noticia en desarrollo…

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad