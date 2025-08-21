“Ya he sido comunicado que no continúo”: el técnico David González anunció su salida de Millonarios

Tras la derrota 2-1 de Millonarios ante Unión Magdalena, el técnico David González dio a conocer que el club le informó que no iba a continuar al frente del equipo.

“Ya he sido comunicado que no continúo”: manifestó el técnico David González, quien anunció su salida de Millonarios, tras la derrota del equipo en El Campín.

Noticia en desarrollo…