“Ya he sido comunicado que no continúo”: el técnico David González anunció su salida de Millonarios
En rueda de prensa, el técnico David González dio a conocer que el club le dijo que no continuaba al frente del equipo.
Tras la derrota 2-1 de Millonarios ante Unión Magdalena, el técnico David González dio a conocer que el club le informó que no iba a continuar al frente del equipo.
“Ya he sido comunicado que no continúo”: manifestó el técnico David González, quien anunció su salida de Millonarios, tras la derrota del equipo en El Campín.
Noticia en desarrollo…