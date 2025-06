“Que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron”: Falcao explotó tras derrota de Millonarios

Millonarios cayó 2-1 ante Indendiente Santa Fe frente a su hinchada y se quedó sin opciones de llegar a la final para luchar por una nueva estrella.

Tras finalizar el partido, Radamel Falcao García habló en rueda de prensa explotó contra el VAR y los acusó de perjudicar al equipo.

“Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre en todo el torneo, así me den 50 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestro”, expresó el goleador.

Asimismo, el ‘Tigre’ aseguró: “cuando había que revisar, nunca revisaban y que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penales”.

El ‘9′ de Millonarios continuó con su desahogo y señaló: “Nos robaron. Todo el torneo, ante la duda, era en contra de Millonarios“.

El máximo goleador de la Selección Colombia no se contuvo y manifestó: “asi no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo. Todo el torneo fue en contra de Millonarios y después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo? Siempre fue en contra de Millonarios”.

Por último, el atacante del conjunto embajador recalcó: “desde el torneo pasado fue un complot mediático. Mentira, carajo, a la mierda. Con Millonarios siempre era en contra y siempre que hacía una falta Millonarios penal enseguida, eso es lo que me llevo de hoy”.

El desahogo de Falcao por lo que él dice, fue un semestre donde el arbitraje siempre estuvo en contra de Millonarios. pic.twitter.com/2T0GnAJowv — Steven Arce (@stevenarce) June 20, 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: