Revelan audios del VAR por polémica en Nacional y Millonarios: ¿fuera de lugar de Falcao?

Atlético Nacional vs. Millonarios. Foto: (Juan Cardona - Colprensa) / Redes sociales

Este lunes, 2 de diciembre, se jugó el partido entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, un juego marcado por la polémica arbitral en la acción que generó la pena máxima que convirtió en gol Radamel Falcao García y que significó el empate entre ‘verdolagas’ y ‘embajadores’.

Ante esta situación que ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, la Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios del VAR que anteriormente, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, había dicho se harían públicos.

Estos son los audios del VAR sobre el posible fuera de juego de Falcao García

VAR Nicolás Gallo: Está muy difícil. Voy a trazar la línea porque hay muchos pies. Voy a hacer triangulación con el pide de Tesillo.

Voy a trazar la línea porque hay muchos pies. Voy a hacer triangulación con el pide de Tesillo. VAR Nicolás Gallo: Virtualmente tengo el pie aquí, virtualmente . Entonces vamos a poner virtualmente el pie aquí (porque no se observa con claridad). Ahora vamos a la máster… Tampoco, este también se pierde este pie, pero el pie está aquí, se ve la bota en medio de ese pie.

. Entonces vamos a poner virtualmente el pie aquí (porque no se observa con claridad). Ahora vamos a la máster… Tampoco, este también se pierde este pie, pero el pie está aquí, se ve la bota en medio de ese pie. VAR Nicolás Gallo: Ahora voy a trazar líneas con el delantero, cámbiamela, está si la puedo trazar porque lo veo. El caso es que es el hombro del azul, ahí está, arriba, bájala. Esa es, congélala.

VAR Nicolás Gallo: Abre el programa porque es muy importante de ver. La posible interferencia podría ser de este jugador. Ahora déjamela seguir, suéltala, ya suéltala, no se va a grabar porque es triangulación, suéltala. Penal, listo.

VAR Nicolás Gallo: Confirmado el penal

VAR Nicolás Gallo: Confirmado, no hay fuera de juego

¿Por qué hay tantas fallas en el VAR?

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló con La W, con Julio Sánchez Cristo, y, aunque reconoció que en varios partidos ha habido polémicas con el VAR, acciones de juego que le han costado puntos a varios equipos del Fútbol Profesional Colombiano, aseguró que, incluso con la herramienta, puede haber equivocaciones.

“Lo importante es que cada vez estén más preparados para tomar decisiones justas (acompañadas del VAR)”.

¿Se podría echar atrás la decisión del gol de Millonarios?

“Es una decisión arbitral y echar para atrás eso será muy complejo”, expresó Jaramillo en conversación con La W.

Críticas al VAR en Colombia

Ante esta polémica, el periodista Félix de Bedout arremetió contra el VAR tras su llamado al árbitro central del partido, pues, para él, el delantero de Millonarios no está en posición lícita.

“No hay imágenes que habiliten a Falcao. Primero, el VAR de la Dimayor es marca ACME, es un desastre. No solo ha pasado con este partido, sino con otros. Es más, creo que el problema no es solo de Colombia, me parece que es el mismo que se usó en la Copa América y que fue un desastre”, dijo.

“La imagen que brindan no deja ninguna claridad. Incluso, los que estábamos oyendo la transmisión oficial, todos los comentaristas, cuando trazan la famosa línea, dicen ‘hay fuera de lugar’”, añadió.

Otro polémica, pero en El Campín

En el primer juego entre Millonarios y Nacional que se jugó en el estadio El Campín de Bogotá, hinchas del equipo paisa se hicieron sentir en las redes sociales al considerar que el gol anulado a su equipo no fue una decisión correcta.

En esa acción se ve claramente que Alfredo Morelos, delantero de Nacional, está en fuera de lugar, sin embargo, el VAR determinó que el jugador participó en la jugada.