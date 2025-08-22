Liga de Quito eliminó a Botafogo en Copa Libertadores y enfrentará a São Paulo en cuartos

Gabriel Villamil celebra con su compañero, Lisandro Alzugaray en el partido, Liga de Quito vs Botafogo de Brasil en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito el 21 de agosto de 2025. (Foto de RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images) / RODRIGO BUENDIA

Liga de Quito logró este miércoles la gesta al eliminar de la Copa Libertadores al Botafogo, campeón del torneo en 2024, al imponerse por 2-0 en el partido de vuelta de octavos de final, y se las verá en cuartos con São Paulo, otro brasileño.

El boliviano Gabriel Villamil, en el minuto 7; y el argentino Lisandro Alzugaray, a los 60, de penalti, otorgaron el triunfo y la clasificación al club ecuatoriano, que remontó la serie, después de que el Botafogo hubiese ganado por 1-0 en el partido de ida.

La presión de Liga desde el comienzo le dio resultado con el gol de Villamil, que recibió un pase retrasado de Alzugaray y con un violento remate batió al portero Jhon, tras ser desviado levemente por el defensor Alexander Barboza.

Con la serie empatada, Liga de Quito ganó en confianza e incrementó el volumen de ataque contra un rival que sintió el impacto y le costó generar jugadas para salir a la ofensiva.

El control del balón y el dominio de las acciones en la zona defendida por el Fogao, no dio nuevos resultados en beneficio de Liga, pues fueron pocos los disparos con dirección al arco de Jhon.

En el segundo tiempo Liga tejió una acción para gol, pero Danilo anticipó la acción al lanzar la pelota al tiro de esquina.

La presión sostenida del equipo albo que dirige el brasileño Tiago Nunes tuvo su premio con el penalti convertido por Alzugaray, gracias a un fuerte disparo que engañó por completo al portero brasileño.

Liga se quedó con un hombre menos en el minuto 83 por la expulsión del defensa Richard Mina con roja directa.

Sobre el final del partido, Vitinho se perdió el tanto que hubiese conducido a los penaltis, con un remate que se escapó por el costado derecho del portero Gonzalo Valle.

Observe los goles de la victoria de Liga de Quito 2-0 ante Botafogo por la Copa Libertadores 2025:

