FIFA abrió convocatoria para ser voluntario en la Copa Mundial 2026: Paso a paso de inscripción

El pasado martes 10 de junio, rodó el balón y finalizó la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde Colombia fue una de las protagonistas tras enfrentarse a Paraguay.

Con esto, solo quedan 2 fechas para finalizar las eliminatorias y saber cuáles serán las selecciones sudamericanas que harán parte de del Mundial 2026.

Sin embargo, los torneos organizados por la FIFA, como por ejemplo, la Copa Mundo del 2026, no son solo para los deportistas, personas de alrededor del mundo también pueden ser partícipes de las competencias de fútbol.

¿Qué es y que hace un voluntario?

El programa de voluntarios le permite a personas apasionadas contribuir en los eventos que realizan a nivel mundial, de acuerdo con la FIFA las funciones a realizar por parte de los voluntarios son saludar a leyendas, buscar asientos, portar banderas, apoyar a los medios, preparar pases de acreditación, entre otros. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de las habilidades de cada participante.

¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario FIFA?

De acuerdo con la FIFA, para ser voluntario en sus eventos es necesario ser mayor de edad y hablar inglés.

¿Cómo inscribirse como voluntario de la FIFA?

1. Completar el formulario de inscripción: El primer paso para ser voluntario en el Mundial de Fútbol 2026 es llenar el formulario disponible en la página oficial de la FIFA. El proceso es rápido y sencillo. Solo debe acceder al enlace dando clic AQUÍ y proporcionar toda la información solicitada de manera clara y precisa.

2. Envío de solicitud: Cuando se haya realizado el respectivo registro en la página de la FIFA, podrá acceder a su perfil, allí encontrará en la parte izquierda la sección “DASHBORAD” donde aparecerán las vacantes de voluntariado a las que se puede postular.

3. Revisión de la solicitud: Una vez enviada la solicitud, el equipo de la FIFA la analizará. Si se cumple con los criterios establecidos, recibirá una notificación para continuar con las siguientes fases del proceso de selección.

4. Entrevista personal: Los postulantes que avancen serán contactados para una entrevista personal. En esta etapa, se evaluarán habilidades, experiencia y motivación para formar parte del equipo de voluntarios del torneo.

5. Designación del rol: Si supera con éxito la entrevista, será asignado a un puesto acorde a tu perfil, experiencia y aptitudes. Podrá desempeñarse en áreas como logística, atención al público u otros sectores clave para el desarrollo del evento.

6. Capacitación específica: Antes del inicio del evento, participará en sesiones de formación para comprender mejor las responsabilidades asignadas. Esto le permitirá a cada voluntario desempeñar la labor de manera eficiente y con seguridad durante el torneo.

7. Entrega de uniforme y acreditación: Como parte del equipo de voluntarios, recibirá un uniforme oficial y la acreditación correspondiente. Además, podrá elegir los horarios de trabajo que mejor se adapten a tu disponibilidad.

