Video: así fue el estreno goleador de Jhon Durán con el Fenerbahçe
Con este tanto, Jhon Duran se reencuentra con el gol, próximo a las Eliminatorias sudamericanas.
Jhon Jader Durán, nuevo fichaje del Fenerbahçe de Turquía, tuvo su estreno goleador en el conjunto dirigido por Mourinho, pues marco este martes, 12 de agosto, el 2-1 (parcial) ante el Feyenoord en partido de la UEFA Champions League.
El atacante y dorsal número 10 del Fenerbahçe recibió el balón con pierna izquierda y en el siguiente movimiento saco un derechazo, ajustando el balón en todo el palo vertical derecho, dejando al portero sin opción alguna.
Con este tanto, el delantero colombiano se vuelve a encontrar con el gol, precisamente a pocas semanas de las Eliminatorias sudamericanas en donde la Selección Colombia deberá enfrentar a Bolivia y Venezuela.
El encuentro finalizó 5-2 a favor del Fenerbahçe.
