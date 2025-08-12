Video: así fue el estreno goleador de Jhon Durán con el Fenerbahçe

Jhon Jader Durán, nuevo fichaje del Fenerbahçe de Turquía, tuvo su estreno goleador en el conjunto dirigido por Mourinho, pues marco este martes, 12 de agosto, el 2-1 (parcial) ante el Feyenoord en partido de la UEFA Champions League.

El atacante y dorsal número 10 del Fenerbahçe recibió el balón con pierna izquierda y en el siguiente movimiento saco un derechazo, ajustando el balón en todo el palo vertical derecho, dejando al portero sin opción alguna.

Bienvenido una vez más Jhon Durán al fútbol europeo. Gol clave para Fenerbahce en sus aspiraciones por jugar la Champions League. pic.twitter.com/ob5KW1BxGc — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 12, 2025

Con este tanto, el delantero colombiano se vuelve a encontrar con el gol, precisamente a pocas semanas de las Eliminatorias sudamericanas en donde la Selección Colombia deberá enfrentar a Bolivia y Venezuela.

El encuentro finalizó 5-2 a favor del Fenerbahçe.

