Deportes

Video: así fue el estreno goleador de Jhon Durán con el Fenerbahçe

Con este tanto, Jhon Duran se reencuentra con el gol, próximo a las Eliminatorias sudamericanas.

Jhon Durán / Getty Images

Jhon Durán / Getty Images / Anadolu

Sergio Iván Luque Rodríguez

Jhon Jader Durán, nuevo fichaje del Fenerbahçe de Turquía, tuvo su estreno goleador en el conjunto dirigido por Mourinho, pues marco este martes, 12 de agosto, el 2-1 (parcial) ante el Feyenoord en partido de la UEFA Champions League.

El atacante y dorsal número 10 del Fenerbahçe recibió el balón con pierna izquierda y en el siguiente movimiento saco un derechazo, ajustando el balón en todo el palo vertical derecho, dejando al portero sin opción alguna.

Con este tanto, el delantero colombiano se vuelve a encontrar con el gol, precisamente a pocas semanas de las Eliminatorias sudamericanas en donde la Selección Colombia deberá enfrentar a Bolivia y Venezuela.

El encuentro finalizó 5-2 a favor del Fenerbahçe.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad