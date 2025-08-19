Elecciones presidenciales 2026 se cruzan con Mundial de Fútbol: fechas claves votaciones en Colombia
Prográmese y conozca la fecha de las elecciones presidenciales 2026, no puede faltar.
En el artículo primero, Resolución número 2580, la Registraduría Nacional Del Estado Civil, informa a la opinión pública el calendario electoral para las elecciones legislativas y presidenciales del 2026.
Según la Registraduría, el día de la elección para presidente y vicepresidente serán el 31 de mayo de 2026, en primera vuelta. La problemática y la razón por la que usted como ciudadano debe de estar atento es si se llega a segunda vuelta, lo más probable es que se crucen las elecciones presidenciales con la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México, disputado entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.
¿Fechas claves en Colombia para el 2026?
Según la Registraduría Nacional Del Estado Civil en la Resolución 2580:
- 31 de enero de 2026: Inicia la campaña presidencial, inicia el periodo de inscripción de candidatos,
- 28 de febrero de 2026: “Vence el plazo para que los comandantes de las fuerzas armadas y de Policía remitan el listado de cédulas de los oficiales, suboficiales miembros de las distintas armas, que se deben excluir del censo electoral”
- 2 de marzo de 2026: Los registradores, los lugares en que se instalarán mesas de votación y la fijarán en lugar público.
- 90 días antes de las elecciones, lista de personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación.
- 31 de marzo de 2026: Corte para la conformación del censo de ciudadanos que votan en el exterior.
- 16 de abril de 2026: 30 días antes de las elecciones, conformación de listas de delegados del Consejo Nacional Electoral.
- 8 de mayo de 2026: Selección de delegados del Consejo Nacional Electoral.
- 21 de mayo de 2026: Publicación de listas de jurados de votación.
- 25 de mayo de 2026: Se inicia el periodo de votación en el exterior.
- 30 de mayo de 2026: A las 6: 00 p. m. inicia la Ley Seca
- 31 de mayo de 2026: Día de elecciones precidenciales.
- 1 de junio de 2026: Finaliza la ley seca.
- 2 de junio de 2026: Inician los Escrutinios Generales.
