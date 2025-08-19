Elecciones presidenciales 2026 se cruzan con Mundial de Fútbol: fechas claves votaciones en Colombia

En el artículo primero, Resolución número 2580, la Registraduría Nacional Del Estado Civil, informa a la opinión pública el calendario electoral para las elecciones legislativas y presidenciales del 2026.

Según la Registraduría, el día de la elección para presidente y vicepresidente serán el 31 de mayo de 2026, en primera vuelta. La problemática y la razón por la que usted como ciudadano debe de estar atento es si se llega a segunda vuelta, lo más probable es que se crucen las elecciones presidenciales con la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México, disputado entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

Trofeo Copa Mundial. Foto: Simon Bruty/Anychance/Getty Images. / Simon M Bruty Ampliar

¿Fechas claves en Colombia para el 2026?

Según la Registraduría Nacional Del Estado Civil en la Resolución 2580:

31 de enero de 2026: Inicia la campaña presidencial, inicia el periodo de inscripción de candidatos,

Inicia la campaña presidencial, inicia el periodo de inscripción de candidatos, 28 de febrero de 2026: “Vence el plazo para que los comandantes de las fuerzas armadas y de Policía remitan el listado de cédulas de los oficiales, suboficiales miembros de las distintas armas, que se deben excluir del censo electoral”

“Vence el plazo para que los comandantes de las fuerzas armadas y de Policía remitan el listado de cédulas de los oficiales, suboficiales miembros de las distintas armas, que se deben excluir del censo electoral” 2 de marzo de 2026: Los registradores, los lugares en que se instalarán mesas de votación y la fijarán en lugar público.

Los registradores, los lugares en que se instalarán mesas de votación y la fijarán en lugar público. 90 días antes de las elecciones, lista de personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación.

31 de marzo de 2026 : Corte para la conformación del censo de ciudadanos que votan en el exterior.

: Corte para la conformación del censo de ciudadanos que votan en el exterior. 16 de abril de 2026: 30 días antes de las elecciones, conformación de listas de delegados del Consejo Nacional Electoral.

30 días antes de las elecciones, conformación de listas de delegados del 8 de mayo de 2026: Selección de delegados del Consejo Nacional Electoral.

Selección de delegados del Consejo Nacional Electoral. 21 de mayo de 2026: Publicación de listas de jurados de votación.

Publicación de listas de 25 de mayo de 2026: Se inicia el periodo de votación en el exterior.

Se inicia el periodo de votación en el exterior. 30 de mayo de 2026: A las 6: 00 p. m. inicia la Ley Seca

31 de mayo de 2026: Día de elecciones precidenciales.

1 de junio de 2026: Finaliza la ley seca.

2 de junio de 2026: Inician los Escrutinios Generales.

