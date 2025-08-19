Desmienten que niña haya sido registrada como ‘Chat Yipitii’ en Cereté, Córdoba

Empleado usando un computador mientras aparece la imagen de una inteligencia artificial (IA) / Foto: GettyImages / hirun

Montería

Ante la circulación en redes sociales y algunos medios nacionales de un curioso caso en Cereté, Córdoba, donde una niña supuestamente había sido registrada como “Chat Yipitii Batidas Guerra”, nombre inspirado en la inteligencia artificial ChatGPT, La W consultó con fuentes de la Registraduría y Notaría de este municipio, las cuales coincidieron en que se trataba de una información falsa.

La situación se desmintió, luego de que medios de países como Argentina, Chile, España, México, Perú, Uruguay y otros se interesaran por la hoy falsa información.

Le puede interesar en La W: Balance de afectaciones tras aguacero de 3 horas en Montería: familias en riesgo y carros perdidos

En ese sentido, desde la Registraduría se precisó que, “si bien los padres tienen libertad para elegir el nombre de sus hijos, cualquier registro debe cumplir con los requisitos legales y no pueden atentar contra la dignidad del menor”.

Cabe recordar que, la información antes referenciada empezó a circular desde el pasado 15 de agosto.