¿Cuántos puntos le faltan a Colombia para clasificar al Mundial 2026?

A pocos días de que se juegue la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Colombia tiene como objetivo sumar ante Bolivia y Venezuela los puntos que necesita para clasificar de manera directa o asegurar el repechaje.

En el próximo partido, la Tricolor recibirá en el Metropolitano de Barranquilla a Bolivia, uno de los equipos revelación del torneo y que aún tiene opciones reales de clasificar al siguiente Mundial. No obstante, ‘La Verde’ ha sumado la mayoría de sus puntos (17) en condición de local, en la altura de El Alto.

En su último compromiso, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante Venezuela en uno de los clásicos de la región. Ambas selecciones se sacarán ‘chispas’, pues hay posibilidades de que para ese enfrentamiento ninguna de las dos esté clasificada.

Vea aquí: Conmebol usará herramienta que le permitirá al árbitro anunciar decisión tras chequear el VAR

¿Qué le hace falta a la Selección Colombia para clasificar al Mundial 2026?

Asegurar el repechaje:

Colombia, con 22 puntos, está a una (1) unidad de asegurar el repechaje a la Copa del Mundo. Empatando ante Venezuela, haría que Bolivia tenga que sumar 6 de 6, pero también darle la vuelta a su diferencia de gol negativa de -16 y superar la de Colombia (+4).

Asegurar el cupo directo:

En caso de que la Tricolor consiga un triunfo en esta doble fecha, ya estará clasificado directamente a la Copa del Mundo.

¿Cómo se jugarán las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas?

Fecha 17: jueves 4 de septiembre

Paraguay vs. Ecuador: 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Argentina vs. Venezuela: 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Uruguay vs. Perú: 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Colombia vs. Bolivia: 6:30 de la tarde, hora colombiana.

vs. Bolivia: 6:30 de la tarde, hora colombiana. Brasil vs. Chile: 7:30 de la noche, hora colombiana.

Fecha 18: martes 9 de septiembre

Ecuador vs. Argentina: 6:00 de la tarde, hora colombiana.

Chile vs. Uruguay: 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Bolivia vs. Brasil: 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Venezuela vs. Colombia : 6:30 de la tarde, hora colombiana.

: 6:30 de la tarde, hora colombiana. Perú vs, Paraguay: 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas